Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Bahnhofskiosk

Overath (ots)

In der Nacht auf Dienstag (04.11.) sind Unbekannte in ein Gebäude am Bahnhof in Overath eingebrochen. Noch ist unklar, ob sie dabei etwas entwendet haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 02:25 Uhr alarmierte eine Sicherheitsfirma die Polizei. Sie hatte zuvor verdächtige Geräusche in einem Kiosk in der Straße Bahnhofplatz wahrgenommen. Als die Polizei eintraf, konnte sie niemanden vor Ort antreffen. Die Kiosktür stand offen und wies Hebelmarken auf. Die Kasse im Kiosk war geöffnet, zudem lagen diverse Zigarettenpackungen auf dem Boden. Der Kiosk befindet sich einem Gebäude am Bahnhof. Den unbekannten Tätern war der Zutritt in das Gebäude gelungen, indem sie zuvor ein Toilettenfenster eingedrückt hatten.

Die Polizei bittet Zeugen, die vergangene Nacht etwas Verdächtiges rund um den Bahnhof in Overath gesehen haben, sich an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu wenden. (bw)

