Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Diensthund hilft bei Festnahme von Graffiti-Sprayern

Burscheid (ots)

Gestern Nachmittag (02.11.) haben drei Männer Graffiti an den Betonpfeilern der Autobahnbrücke unterhalb der A1 im Bereich Lambertsmühle angebracht. Eine Diensthundführerin war mit ihrem Diensthund zur Tatzeit zufällig vor Ort und konnte bei der Festnahme von zwei Tatverdächtigen helfen.

Gegen 14:20 Uhr war die Diensthundführerin mit Diensthund "Noordwijk" auf einem privaten Spaziergang auf einem Waldweg unterhalb der Autobahnbrücke im Bereich Lambertsmühle unterwegs. Dabei sah sie drei Männer, die die Betonpfeiler der Autobahnbrücke mit Sprühdosen bemalten. Die Diensthundführerin informierte die Kollegen und wartete in einem von den Sprayern nicht einsehbaren Bereich auf die im Dienst befindlichen Kollegen. Als die Kollegen eintrafen, gingen sie zusammen auf die drei Männer zu. Die drei Männer ergriffen umgehend die Flucht, als sie die Polizisten sahen. Einer der Männer konnte wenig später gestellt werden. Den anderen beiden Männern war zunächst die Flucht gelungen. Der Diensthund nahm daraufhin ihre Spur auf und konnte sie später aufspüren. Ein Mann konnte erneut zu Fuß flüchten, der andere wurde von der Diensthundeführerin gestellt. Die Polizei stellte vor Ort einen Rucksack und eine große Tasche sicher, in welcher sich unter anderem Sprühdosen befanden. Zudem standen mehrere angebrochene Sprühdosen unmittelbar an den Betonpfeilern.

Die beiden festgenommenen Männer, ein 26-jähriger und ein 27-jähriger Leverkusener, wurden mit zur Polizeiwache Burscheid genommen und nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen vorerst wieder entlassen. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

