Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Falsche Polizei - Abholer vorläufig festgenommen

Burscheid (ots)

Am letzten Donnerstag (30.10.) wurde über zwei Vorfälle vom 29.10.2025 berichtet, bei denen sich Betrüger telefonisch bei älteren Menschen in Burscheid gemeldet haben und in einem Fall Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich erbeutet haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6148204).

Der Burscheider, der bereits eine Anzeige wegen vollendeten Betruges erstattet hatte, wurde am Tag nach dem Vorfall (30.10.) von Beamten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz für ein Beratungsgespräch an seiner Wohnanschrift aufgesucht.

Noch während des Beratungsgesprächs meldete sich erneut ein Betrüger bei dem Senior. Der Geschädigte wurde aufgefordert, Bargeld vor seiner Haustür zu deponieren. Als ein vermeintlicher Polizist das Bargeld abholen wollte, konnte dieser durch die Kriminalbeamten vorläufig festgenommen werden. Der 19-jährige Beschuldigte wurde der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, die Untersuchungshaft erließ. (fg/ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell