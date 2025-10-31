Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fünf Pkw auf Park & Ride Parkplatz aufgebrochen

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (30.10.) wurde die Polizei zu einem Park & Ride Parkplatz im Duckterather Busch gerufen, der sich unmittelbar an der S-Bahn Haltestelle Duckterath befindet. Vor Ort gaben der Besitzer eines Opel Astra sowie ein Zeuge an, dass sie gegen 07:00 Uhr die Beschädigungen an dem Opel festgestellt hatten. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite ein und durchsuchten den Pkw nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter mehrere Fahrzeugdokumente aus dem Handschuhfach.

Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass an vier weiteren Fahrzeugen auf dem Parkplatz ebenfalls jeweils eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Bei den angegriffenen Fahrzeugen handelt es ich um einen schwarzen Toyota Yaris, einen grauen VW Golf, einen grauen Mercedes-Benz sowie einen schwarzen Volvo. Augenscheinlich wurden auch hier die jeweiligen Innenräume inklusive der Handschuhfächer durchsucht.

Nach Angaben der vor Ort befindlichen Personen ist davon auszugehen, dass die Täter zwischen Mittwoch (29.10.), 21:00 Uhr, und Donnerstag (30.10.), 07:00 Uhr, die jeweiligen Pkw aufbrachen.

Die Polizei nahm insgesamt fünf Strafanzeigen auf und schrieb die entwendeten Gegenstände aus dem Opel Astra zur Fahndung aus. Zeugen, die möglicherweise nähere Hinweise zu dieser Tat oder den bislang noch unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell