POL-RBK: Rösrath - Versuchter Einbruch in Discounter

Rösrath (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (29.10.) haben bislang Unbekannte versucht, in einen Discounter an der Kölner Straße einzubrechen. Ein Mitarbeiter wurde auf die Tat aufmerksam und rief morgens gegen 10:00 Uhr die Polizei.

Offenbar hatten Unbekannte in der Nacht zuvor ein Außentor aufgehebelt und dann das Schloss einer Metalltür zum Lager des Discounters aufgebrochen. Sie gelangten nach ersten Erkenntnissen nicht in den Verkaufsraum und machten vermutlich keine Beute. Der Sachschaden dürfte dennoch mehrere hundert Euro betragen.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch in den Discounter geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

