Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebstahl aus Pkw - Lenkrad entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (28.10.) wurden Polizeibeamte der Polizeiwache Bergisch Gladbach zu einem Diebstahl aus einem Pkw gerufen.

Die Besitzerin gab an, von Mittwoch (15.10.) bis Dienstag (28.10.) im Urlaub gewesen zu sein. Als sie gestern Morgen um 10:00 Uhr zur Arbeit fahren wollte, sah die Bergisch Gladbacherin, dass ihr Lenkrad fehlte.

Bei dem Pkw der Geschädigten handelt es sich um einen grauen Mercedes-Benz, den sie unter einem Carport in der Straße In der Auen in Refrath abgestellt hatte.

Die bislang unbekannten Täter haben sich durch Einschlagen der Dreiecksscheibe hinten links Zugang zum Fahrzeug verschafft. Das Lenkrad inklusive Airbag wurde entwendet und augenscheinlich wurde das ganze Fahrzeug durchsucht. Die geschätzte Schadenssumme liegt im unteren vierstelligen Bereich. Eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug wurde aufgenommen. (lp)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell