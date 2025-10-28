Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Bargeld und Zigaretten bei Raub auf Tankstelle entwendet

Burscheid (ots)

Am Montagabend (27.10.) wurden Polizeibeamte der Polizeiwache Burscheid zu einer Tankstelle in der Straße Dünweg gerufen. Vor Ort gab die dortige Mitarbeiterin an, soeben von zwei maskierten Männern mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt worden zu sein.

Demnach betraten kurz vor Schließung der Tankstelle um 21:56 Uhr zwei Männer mit Sturmhauben vermummt die Tankstelle. Einer der Männer richtete eine Waffe auf die Kassiererin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Kurz darauf sprang er über den Tresen und nahm sich selbst einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Währenddessen lief der zweite Mann um die Theke herum und entwendete mehrere Zigarettenpackungen aus dem Regal. Die Täter packten ihre Beute in einen beigeführten Rucksack und flüchteten im Anschluss fußläufig in Richtung Bahntrasse.

Laut Einschätzungen der Kassiererin waren beide Männer ungefähr 20-22 Jahre alt und circa 1,80 m bis 1,90 m groß. Der bewaffnete Täter trug eine Sturmmaske, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose sowie weiße Schuhe. Zudem trug er Handschuhe und sprach Hochdeutsch. Der zweite Mann trug ebenfalls eine Sturmmaske, schwarze Oberbekleidung sowie eine dunkle Jogginghose und weiße Schuhe.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Zeugen, die nähere Hinweise zu diesem Raub oder den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell