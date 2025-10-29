Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Ringe aus Seniorenwohnung gestohlen - Vorsicht vor falschen Wasserwerkern

Wermelskirchen (ots)

Gestern Nachmittag (28.10.) ist die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Kreuzstraße gerufen worden. Eine Seniorin hatte am Vormittag des gleichen Tages Besuch von einer vermeintlichen Angestellten der Wasserwerke erhalten.

Die Frau an der Wohnungstür hatte die Seniorin in ein Gespräch verwickelt und dadurch abgelenkt. In diesem Moment muss es einer zweiten Person gelungen sein, in die Wohnung zu gelangen und diese nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Erst im Nachhinein bemerkte die Geschädigte den Verlust mehrerer Ringe im Wert von mehreren tausend Euro und verständigte die Polizei, die eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen hat.

Die Polizei warnt vor dieser und ähnlichen Maschen dreister Diebe. Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung! Nutzen Sie einen vorhandenen Türspion und einen ggf. vorgelegten Sperrriegel. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bzw. Ihr Vermieter / Ihre Hausverwaltung bestellt haben und die Ihnen angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke oder Ableser von Gas-, Wasser- oder Stromzählern. Verlangen Sie bei Amtspersonen die Vorlage des Dienstausweises und prüfen Sie diesen sorgfältig. Rufen Sie im Zweifelsfall die entsprechende Behörde an und suchen Sie dazu die Rufnummer unbedingt vorher selbst heraus.

Wenn Sie verdächtige Personen beobachten oder selbst Opfer einer Straftat geworden sind, rufen Sie umgehend die Polizei. (ct)

