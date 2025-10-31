Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Betrunkener Pkw-Fahrer mit 15 km/h zu schnell unterwegs

Kürten (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.10.) zogen Polizeibeamte des Verkehrsdienstes einen 42-jährigen Bergisch Gladbacher aus dem Verkehr, der mit circa 1,2 Promille mit einem Pkw der Marke Mercedes unterwegs war.

Die Polizisten des Verkehrsdienstes führten am Nachmittag Geschwindigkeitsmessungen an der Kölner Straße in Kürten-Herrscherthal durch. Gegen 16:45 Uhr fuhr ein 42-jähriger Bergisch Gladbacher in diesem Bereich mit 15 km/h zu schnell, sodass er im Einmündungsbereich Kölner Straße Ecke Unterossenbach angehalten und kontrolliert wurde.

In der Atemluft des Pkw-Fahrers konnten die Beamten einen sehr deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Aufgrund des positiven Alkoholvortestes wurde der Bergisch Gladbacher in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, das er nach erfolgter Blutprobenentnahme wieder verlassen konnte. Zudem wurde sein Führerschein durch die Polizei sichergestellt.

Die Weiterfahrt ist dem 42-Jährigen nun vorerst ausdrücklich untersagt. Auf ihn kommt nun neben des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (ch)

