POL-RBK: Wermelskirchen, Diez (Rheinland-Pfalz), Limburg an der Lahn, Dornburg (Hessen) - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jährigen

Wermelskirchen / Diez (Rheinland-Pfalz) / Limburg an der Lahn / Dornburg (Hessen) (ots)

Am 09.10. haben wir öffentlich um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach der 16-jährigen Matilda T. gebeten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6133989

Die 16-Jährige ist selbstständig nach Hause zu ihrer Mutter zurückgekehrt, die Öffentlichkeitsfahndung kann somit eingestellt werden. Wir bitten Medienvertreter um Löschung eines möglicherweise veröffentlichten Bildes und danken für die Unterstützung. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell