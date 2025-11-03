Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Seniorinnen von Pkw angefahren

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag (02.11.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Odenthaler Straße, bei dem zwei Seniorinnen aus Bergisch Gladbach von einem Pkw-Fahrer angefahren wurden. Eine der beiden Frauen wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die andere erlitt leichte Verletzungen.

Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Siegen befuhr gegen 17:45 Uhr die Odenthaler Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Auf Höhe der Einmündung "An der Strunde" beabsichtigten zwei Seniorinnen im Alter von 80 und 88 Jahren die Straße von rechts nach links zu überqueren. Laut eigenen Angaben führte der Siegener noch eine Gefahrenbremsung durch, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

Nach einer Erstversorgung vor Ort brachten Rettungskräfte die schwer verletzte 88-Jährige sowie die leicht verletzte 80-Jährige zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Gehhilfe der 88-jährigen Bergisch Gladbacherin wurde zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Odenthaler Straße im Bereich des Unfalls zeitweise für rund zwei Stunden beidseitig gesperrt werden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell