Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Einbrecher dank Alarmanlage auf frischer Tat festgenommen

Wermelskirchen (ots)

Gestern Abend (02.11.) ist es in der Straße Vorm Eickerberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden sind.

Um kurz vor 18:00 Uhr meldete sich die Besitzerin eines Einfamilienhauses bei der Polizei, nachdem sie einen Bewegungsalarm einer Überwachungskamera auf der Terrasse ihres Hauses erhalten hatte. Sie konnte zwei Personen erkennen, die sich auf ihrer Terrasse aufhielten.

Umgehend eilten mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Haus und trafen auf der rückwärtig gelegenen Terrasse eine Person an, die nach kurzer Flucht gestellt und fixiert werden konnte.

Die Terrassentür stand offen und es musste davon ausgegangen werden, dass sich der Mittäter noch im Haus aufhält. Das Haus wurde daraufhin durchsucht und eine weitere Person konnte vorläufig festgenommen werden.

Die beiden Beschuldigten im Alter von 26 und 28 Jahren konnten sich mit albanischen Pässen ausweisen und verfügen nach bisherigen Erkenntnissen nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden in das Polizeigewahrsam der Polizeiwache gebracht.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden die beiden Beschuldigten einem Haftrichter vorgeführt. Das Ergebnis der Vorführung steht aktuell noch aus. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

