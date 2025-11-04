Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Odenthal (ots)

Als die Bewohnerin eines Einfamilienhauses gestern (03.11.) nach einwöchiger Abwesenheit zu ihrem Einfamilienhaus zurückkehrte, stellte sie einen Einbruch fest. Die Balkontür des Hauses am Bülsberger Weg wurde aufgehebelt. Sämtliche Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht - nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine Armbanduhr und weitere Schmuckgegenstände mit einem geschätzten Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.

Laut Aussagen eines Zeugen nahm dieser in der Nacht vom 01.11. auf den 02.11. seltsame Geräusche aus Richtung des Hauses wahr, konnte jedoch keine weiteren Auffälligkeiten oder Personen erkennen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Weitere Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Sollten Sie eine fachliche Beratung zum Thema Einbruchschutz wünschen, stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit für eine kostenlose und unverbindliche Beratung zur Verfügung. Informieren Sie sich, wie Sie Ihr Zuhause sicherer gestalten können und melden Sie sich dazu gerne bei unseren Expertinnen und Experten unter 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

