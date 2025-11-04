PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Odenthal (ots)

Als die Bewohnerin eines Einfamilienhauses gestern (03.11.) nach einwöchiger Abwesenheit zu ihrem Einfamilienhaus zurückkehrte, stellte sie einen Einbruch fest. Die Balkontür des Hauses am Bülsberger Weg wurde aufgehebelt. Sämtliche Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht - nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine Armbanduhr und weitere Schmuckgegenstände mit einem geschätzten Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.

Laut Aussagen eines Zeugen nahm dieser in der Nacht vom 01.11. auf den 02.11. seltsame Geräusche aus Richtung des Hauses wahr, konnte jedoch keine weiteren Auffälligkeiten oder Personen erkennen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Weitere Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Sollten Sie eine fachliche Beratung zum Thema Einbruchschutz wünschen, stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit für eine kostenlose und unverbindliche Beratung zur Verfügung. Informieren Sie sich, wie Sie Ihr Zuhause sicherer gestalten können und melden Sie sich dazu gerne bei unseren Expertinnen und Experten unter 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 08:39

    POL-RBK: Wermelskirchen - Bargeld bei Einbruch in Kirchengemeinde entwendet

    Wermelskirchen (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht zu Montag (03.11.) unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde im Kirchweg verschafft und Bargeld entwendet. Morgens um 09:00 Uhr wurde der Einbruch festgestellt, da eine Tür offen stand und eine geöffnete Geldkassette vorgefunden wurde. Offenbar wurde zunächst die Tür im Hinterhof ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:38

    POL-RBK: Overath - Einbruch in Bahnhofskiosk

    Overath (ots) - In der Nacht auf Dienstag (04.11.) sind Unbekannte in ein Gebäude am Bahnhof in Overath eingebrochen. Noch ist unklar, ob sie dabei etwas entwendet haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 02:25 Uhr alarmierte eine Sicherheitsfirma die Polizei. Sie hatte zuvor verdächtige Geräusche in einem Kiosk in der Straße Bahnhofplatz wahrgenommen. Als die Polizei eintraf, konnte sie niemanden vor Ort ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:43

    POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Einbrecher dank Alarmanlage auf frischer Tat festgenommen

    Wermelskirchen (ots) - Gestern Abend (02.11.) ist es in der Straße Vorm Eickerberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden sind. Um kurz vor 18:00 Uhr meldete sich die Besitzerin eines Einfamilienhauses bei der Polizei, nachdem sie einen Bewegungsalarm einer Überwachungskamera auf der Terrasse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren