Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Bargeld bei Einbruch in Kirchengemeinde entwendet

Wermelskirchen (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Montag (03.11.) unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde im Kirchweg verschafft und Bargeld entwendet.

Morgens um 09:00 Uhr wurde der Einbruch festgestellt, da eine Tür offen stand und eine geöffnete Geldkassette vorgefunden wurde. Offenbar wurde zunächst die Tür im Hinterhof aufgebrochen und anschließend verschiedene Räumlichkeiten betreten. Diverse Schränke wurden geöffnet und aus einer Geldkassette wurden nach ersten Angaben mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Ein Zeuge gab an, dass er in der Nacht eine verdächtige Person gesehen hätte. Diese sei circa 50 bis 60 Jahre alt und circa 185 cm groß gewesen, hatte einen grau-schwarzen Bart, trug eine schwarze Jacke, eine helle Jeans und Handschuhe. Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell