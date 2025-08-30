Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd-Zimmern: Führerloser Traktor beschädigt Oberleitung der Bahn -

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr machte sich ein Traktor selbstständig und rollte führerlos von einer Wiese über die dortigen Bahngleise. Dabei beschädigte er eine Oberleitung der Bahn und stürzte anschließend auf die Seite. Der 65-jährige Traktorfahrer hatte kurz zuvor den Traktor ca. 300 Metern von den Gleisen entfernt auf einer Wiese abgestellt und hatte das Fahrzeug verlassen. Am Traktor löste sich nach ersten Ermittlungen die Feststellbremse und machte sich dann selbstständig. Die Bahnstrecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen (Rems) ist aktuell zur Bergung des Traktors und der Reparatur der Oberleitung bis auf weiteres gesperrt. Mitarbeiter der Bahn sind vor Ort. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

