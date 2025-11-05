PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bargeld und Schmuck bei Einbruch gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (03.11.) stellte ein Angehöriger einer Bewohnerin eines Zweiparteienhauses in der Straße Am Klutstein im Stadtteil Katterbach einen Einbruch in eine Erdgeschosswohnung fest. An den Eingängen der Wohnung konnten keine Einbruchsspuren fesgestellt werden. Die Täter sind vermutlich durch eine Terassentür gekommen, die zur Tatzeit möglicherweise nicht verschlossen war. Im Innenraum waren sämtliche Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Bargeld und Goldschmuck mit einem geschätzten Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.

Nach einer ersten Einschätzung geschah die Tat zwischen Montag, gegen 17:30 Uhr, und Dienstagabend (04.11.) um 21:40 Uhr. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste bereits eine Spurensicherung. Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das dafür zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Wir empfehlen Ihnen eine fachliche Beratung zum Einbruchschutz, wofür Ihnen unsere Kollegen und Kolleginnen der Kriminalprävention für eine kostenlose Beratung zur Verfügung stehen. Melden Sie sich gerne unter der Telefonnummer 02202 205 444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de, um ihr Zuhause sicherer zu gestalten. (sf)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 05.11.2025 – 09:31

    POL-RBK: Burscheid - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer randaliert an Tankstelle

    Burscheid (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (05.11.) hat ein Mann an einer Tankstelle in Burscheid randaliert und einen Mitarbeiter bedroht. Danach fuhr der 38-Jährige aus Hilgen stark alkoholisiert mit seinem Pedelec davon. Die herbeigerufene Polizei konnte den Mann stellen. Gegen 04:00 Uhr informierte ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Höhestraße die Polizei. ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:50

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrradfahrer stürzt nach Kollision mit Hund

    Bergisch Gladbach (ots) - Vergangenen Dienstag (28.10.) stürzte im Bergisch Gladbacher Stadtteil Lustheide ein Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Zuvor war er mit einem Hund zusammengestoßen. Die Polizei sucht den Hundebesitzer. Gegen 20:00 Uhr war ein 40-jähriger Düsseldorfer mit seinem Fahrrad auf der Siegenstraße unterwegs. Bei der Straße handelt es sich ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:41

    POL-RBK: Odenthal - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

    Odenthal (ots) - Als die Bewohnerin eines Einfamilienhauses gestern (03.11.) nach einwöchiger Abwesenheit zu ihrem Einfamilienhaus zurückkehrte, stellte sie einen Einbruch fest. Die Balkontür des Hauses am Bülsberger Weg wurde aufgehebelt. Sämtliche Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht - nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine ...

    mehr
