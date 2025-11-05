Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bargeld und Schmuck bei Einbruch gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (03.11.) stellte ein Angehöriger einer Bewohnerin eines Zweiparteienhauses in der Straße Am Klutstein im Stadtteil Katterbach einen Einbruch in eine Erdgeschosswohnung fest. An den Eingängen der Wohnung konnten keine Einbruchsspuren fesgestellt werden. Die Täter sind vermutlich durch eine Terassentür gekommen, die zur Tatzeit möglicherweise nicht verschlossen war. Im Innenraum waren sämtliche Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Bargeld und Goldschmuck mit einem geschätzten Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.

Nach einer ersten Einschätzung geschah die Tat zwischen Montag, gegen 17:30 Uhr, und Dienstagabend (04.11.) um 21:40 Uhr. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste bereits eine Spurensicherung. Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das dafür zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Wir empfehlen Ihnen eine fachliche Beratung zum Einbruchschutz, wofür Ihnen unsere Kollegen und Kolleginnen der Kriminalprävention für eine kostenlose Beratung zur Verfügung stehen. Melden Sie sich gerne unter der Telefonnummer 02202 205 444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de, um ihr Zuhause sicherer zu gestalten. (sf)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell