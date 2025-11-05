Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer randaliert an Tankstelle

Burscheid (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (05.11.) hat ein Mann an einer Tankstelle in Burscheid randaliert und einen Mitarbeiter bedroht. Danach fuhr der 38-Jährige aus Hilgen stark alkoholisiert mit seinem Pedelec davon. Die herbeigerufene Polizei konnte den Mann stellen.

Gegen 04:00 Uhr informierte ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Höhestraße die Polizei. Zuvor hatte ihn ein offenbar stark alkoholisierter Mann beleidigt und anschließend bedroht. Die herbeigerufene Polizei entdeckte den Mann wenig später in der Straße Irlen, auf der er in Schlangenlinien auf seinem Pedelec unterwegs war.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Polizei nahm ihn mit zur Polizeiwache Burscheid. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt jeglicher Fahrzeuge untersagt. Gegen den 38-Jährigen wird jetzt wegen Beleidigung, Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell