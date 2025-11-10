Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche am vergangenen Samstag

Bergisch Gladbach (ots)

Als der Bewohner eines Einfamilienhauses am Samstag (08.11.) um 13:00 Uhr nach dreistündiger Abwesenheit zu seinem Haus zurückkehrte, stellte er einen Einbruch fest. Das Einfamilienhaus befindet sich in der Straße Simonswiese in Refrath.

Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über eine rückwärtig gelegene Terrassentür Zugang zum Haus und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Goldschmuck und Bargeld entwendet. Der Wert wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Am Abend wurde die Polizei zu einem weiteren Einbruch gerufen. Im Stadtteil Paffrath brachen unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Rispenweg ein. An einem Fenster konnten die Beamten deutliche Beschädigungen feststellen. Durch das gewaltsame Aufhebeln verschafften sich die Täter Zugang zum Haus. Sämtliche Schränke und Schubladen im Obergeschoss waren bei Begehung des Hauses geöffnet. Laut Angaben des Bewohners wurde unter anderem ein Uhrenkoffer inklusive diversem Modeschmuck entwendet.

In beiden Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugen, die am Samstag etwas Verdächtiges im Umkreis der beiden Häuser in Refrath und Paffrath gesehen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Wenn auch Sie Ihr Eigenheim sicher vor Einbrechern schützen wollen, stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention für eine kostenlose und unverbindliche Beratung zur Verfügung. Kontaktieren Sie die Expertinnen und Experten gerne unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

