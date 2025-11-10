Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Pkw komplett ausgebrannt - Zeugensuche

Kürten (ots)

In der Nacht zu Donnerstag vor eineinhalb Wochen (30.10.), gegen 02:10 Uhr, sind Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Pkw in der Straße Am Wäldchen in Kürten-Dürscheid gerufen worden.

Ein gut 14 Jahre alter Pkw der Marke Mercedes-Benz, Typ GLK 220, mit amtlichen Kennzeichen mit Leverkusener Städtekennung, stand komplett in Flammen. Der Brand, der vom Fahrzeugbesitzer gemeldet wurde, konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden und es ergaben sich zunächst keine Hinweise auf die mögliche Brandursache.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen des zuständigen Brandermittlers liegt vermutlich eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Aus diesem Grund bittet das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg um Hinweise unter Tel. 02202 205-0, wenn Sie etwas Verdächtiges in der betreffenden Nacht in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell