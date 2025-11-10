PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Pkw komplett ausgebrannt - Zeugensuche

POL-RBK: Kürten - Pkw komplett ausgebrannt - Zeugensuche
  • Bild-Infos
  • Download

Kürten (ots)

In der Nacht zu Donnerstag vor eineinhalb Wochen (30.10.), gegen 02:10 Uhr, sind Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Pkw in der Straße Am Wäldchen in Kürten-Dürscheid gerufen worden.

Ein gut 14 Jahre alter Pkw der Marke Mercedes-Benz, Typ GLK 220, mit amtlichen Kennzeichen mit Leverkusener Städtekennung, stand komplett in Flammen. Der Brand, der vom Fahrzeugbesitzer gemeldet wurde, konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden und es ergaben sich zunächst keine Hinweise auf die mögliche Brandursache.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen des zuständigen Brandermittlers liegt vermutlich eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Aus diesem Grund bittet das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg um Hinweise unter Tel. 02202 205-0, wenn Sie etwas Verdächtiges in der betreffenden Nacht in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 12:48

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche am vergangenen Samstag

    Bergisch Gladbach (ots) - Als der Bewohner eines Einfamilienhauses am Samstag (08.11.) um 13:00 Uhr nach dreistündiger Abwesenheit zu seinem Haus zurückkehrte, stellte er einen Einbruch fest. Das Einfamilienhaus befindet sich in der Straße Simonswiese in Refrath. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über eine rückwärtig gelegene Terrassentür Zugang zum Haus und durchsuchten mehrere Räume nach ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:59

    POL-RBK: Odenthal - Flucht nach Aufbruch von Handwerkerfahrzeug

    Odenthal (ots) - In der Nacht auf Montag (10.11.) haben Unbekannte ein Handwerkerfahrzeug in Neschen aufgebrochen. Die Täter flüchteten danach in einem Pkw. Gegen 02:45 Uhr rief ein Mann die Polizei. Er war kurz zuvor durch Geräusche vor seinem Haus im Angerweg wach geworden. Dabei sah er von seinem Schlafzimmer aus, dass der Innenraum seines Handwerkerfahrzeugs, ein Ford Transit, erleuchtet war. Er konnte zudem einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren