Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Heckscheibe eingeschlagen und Schmuckstücke entwendet

Overath (ots)

Gestern Morgen (10.11.) ist die Polizei in die Olper Straße in Steinenbrück gerufen worden, nachdem dort ein Pkw mit einer eingeschlagenen Heckscheibe vorgefunden wurde.

Nach Angaben des Fahrzeugnutzers stand der Firmenwagen der Marke Audi seit dem Vorabend gegen 19:15 Uhr auf einem Anwohnerparkplatz rückwärts in einer Parklücke. In diesem Zeitraum sollen bislang Unbekannte die Heckscheibe eingeschlagen und diverse im Kofferraum gelagerte Schmuckstücke entwendet haben.

Warum die Schmuckstücke über Nacht im Kofferraum des Pkw aufbewahrt wurden und ob der oder die Täter Kenntnis von diesem Umstand hatten, ist nun unter anderem Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 3 in Overath.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell