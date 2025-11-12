PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Rösrath - Motorrad von einem Parkplatz gestohlen

Rösrath (ots)

Zwischen Montagabend (10.11.), 20:00 Uhr, und Dienstagnachmittag (11.11.), 17:00 Uhr, ist in Rösrath-Forsbach ein Motorrad von einem Grundstück gestohlen worden.

Die Besitzerin hatte ihr rund zwei Jahre altes Motorrad der Marke Kawasaki, Typ Z900, mit dem amtlichen Kennzeichen GL-L 259, auf dem Parkplatz eines Grundstücks im Fuchsweg abgestellt. Nach ihren eigenen Angaben war es mit dem Lenkradschloss gesichert und mit einer Plane abgedeckt. Es wurde offenbar im Tatzeitraum samt Kennzeichen gestohlen.

Das Motorrad in den Farben schwarz, rot und silber hat einen geschätzten Wert im oberen vierstelligen Bereich und wurde zusammen mit dem amtlichen Kennzeichen im Fahndungssystem der Polizei als gestohlen gespeichert.

Wer Hinweise zu dieser Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg oder an die nächstgelegene Polizeidienststelle. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

