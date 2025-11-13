Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorroller von Grundstück entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (12.11.), gegen 14:30 Uhr, ist dem Besitzer eines Motorrollers aufgefallen, dass sein Fahrzeug gestohlen wurde.

Das Kleinkraftrad der Marke Aprilia mit dem Versicherungskennzeichen 392WXP stand nach Angaben des Besitzers seit dem Vorabend (11.11.) um 22:00 Uhr auf einem Grundstück in der Hebborner Straße im Stadtteil Hebborn. Es war mit dem Lenkradschloss gesichert. Der Wert wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Speicherung im Fahndungssystem veranlasst.

Bei Hinweisen zu diesem Diebstahl oder zum Verbleib des Motorrollers wenden Sie sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell