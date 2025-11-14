PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bergisch Gladbach (ots)

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße In der Taufe meldete am gestrigen Donnerstag (13.11.) einen Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung. Laut ihren Angaben hat sie die Wohnung zuvor gegen 12:15 Uhr verlassen. Zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr nahm ein Zeuge ein lautes Gepolter war, welches er jedoch nicht eindeutig zuordnen konnte. Als die Bewohnerin im Anschluss gegen 18:45 Uhr wieder in ihre Wohnung zurückkehrte, stellte sie fest, dass in mehreren Räumen diverse Schränke geöffnet und durchwühlt wurden.

Vermutlich gelangten die Einbrecher durch das Aufhebeln der rückwärtig gelegenen Terrassentür in die Erdgeschosswohnung. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie mehrere Schmuckgegenstände mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis der Straße In der Taufe in Refrath wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Für ein persönliches oder telefonisches Beratungsgespräch zum Thema Einbruchschutz stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit kostenlos zur Verfügung. Melden Sie sich gerne unter 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de und erfahren Sie, wie Sie Ihr Zuhause bestmöglich vor Einbrechern schützen können. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

