BPOL NRW: Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen und Glasflaschen für den Hauptbahnhof Münster

Dortmund (ots) - In der Nacht zum 02. Juli sprach ein Mann eine eingesetzte Streife am Hauptbahnhof Dortmund aggressiv an. Seinen Ausweis verweigerte er und zeigte stattdessen den Mittelfinger. Bei der Mitnahme in die Bundespolizeiwache leistete der Deutsche Widerstand und versuchte einen Beamten mit seinem Kopf anzugreifen. Gegen 23:50 Uhr befanden sich Einsatzkräfte ...

mehr