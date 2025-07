Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mittelfinger und anschließender Kopfstoß gegen Beamte - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

In der Nacht zum 02. Juli sprach ein Mann eine eingesetzte Streife am Hauptbahnhof Dortmund aggressiv an. Seinen Ausweis verweigerte er und zeigte stattdessen den Mittelfinger. Bei der Mitnahme in die Bundespolizeiwache leistete der Deutsche Widerstand und versuchte einen Beamten mit seinem Kopf anzugreifen.

Gegen 23:50 Uhr befanden sich Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit im Dortmunder Hauptbahnhof. Plötzlich sprach sie ein 30-Jähriger an und fragte in aggressiver Weise, ob die Polizisten ihn nachäfften. Aufgrund der Aggressivität des Mannes forderten die Uniformierten den Dortmunder auf, sich auszuweisen. Der deutsche Staatsangehörige verweigerte die Herausgabe seines Ausweisdokuments und zeigte den Bundespolizisten stattdessen den Mittelfinger und ergriff daraufhin die Flucht. Die Beamten stoppten ihn unmittelbar, indem sie ihn am Arm festhielten und anschließend fesselten. Bei der Mitnahme zur Bundespolizeiwache machte er ruckartige Bewegungen, um sich loszureißen und setzte anschließend zum Kopfstoß gegen einen Polizeibeamten an. Dieser drehte sich weg, wodurch ihn der Angriff nicht traf, brachte den Aggressor unmittelbar zu Boden und trug ihn gemeinsam mit den anderen Einsatzkräften in die Dienststelle.

Dort fanden die Beamten sowohl ein Dokument des bereits Polizeibekannten als auch ein Taschenmesser. Dieses stellten sie anschließend zur Gefahrenabwehr sicher.

Die eingesetzte Streife belehrte den Dortmunder, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte und sich nicht äußerte.

Anschließend durfte der 30-Jährige die Dienststelle verlassen und muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung sowie Beleidigung verantworten.

