Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche am Wochenende

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Freitag (14.11.) brachen zwei Personen zwischen 19:40 Uhr und 20:00 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Ferrenbergstraße ein. Die beiden Täter hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten sie einen unteren vierstellen Bargeldbetrag.

Einer der beiden Personen war männlich, schlank und mit einer Wintermütze, einer dunklen Daunenjacke und einer Umhängetasche bekleidet. Die zweite Person war vermutlich weiblich, ebenfalls schlank und trug eine Wintermütze und eine etwas hellere Daumenjacke. Eine Fahndung im Nahbereich nach den Einbrechern verlief ohne Erfolg. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch.

Am nächsten Tag (15.11.) meldeten die Bewohner eines Einfamilienhauses im Bergisch Gladbacher Stadtteil Kippekausen ebenfalls einen Einbruch. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr versuchten unbekannte Täter vermutlich zunächst die Eingangstür des Hauses in der Stauffenbergstraße aufzuhebeln. Anschließend schlugen sie ein Fenster ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten im Erdgeschoss nach WertgegeBergischnständen. Laut Angaben der Bewohner wurde Goldschmuck und Bargeld mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich entwendet.

Auch in diesem Fall nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis der beiden Tatorte beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

