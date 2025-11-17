Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorrad aus Tiefgarage entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (15.11.) meldete der Besitzer eines Motorrades der Marke BMW gegen 18:00 Uhr einen Diebstahl seines Zweirades. Das Motorrad stand in einer Tiefgarage in der Max-Joseph-Straße in Lückerath. Der Besitzer hatte seine Maschine am Vorabend (14.11.) gegen 18:00 Uhr noch auf dem dortigen Stellplatz gesehen.

Das seit Juli diesen Jahres zugelassene Motorrad der Marke BMW, Modell R 1300 GS, verfügt über das amtliche Kennzeichen GL-MP27. Es hat goldene Felgen und eine blau-rot-weiße Lackierung. Der Wert des Zweirades wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei schrieb das Motorrad zur Fahndung aus und bittet nun Zeugen, die nähere Informationen zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Motorrades geben können, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell