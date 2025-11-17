PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorrad aus Tiefgarage entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (15.11.) meldete der Besitzer eines Motorrades der Marke BMW gegen 18:00 Uhr einen Diebstahl seines Zweirades. Das Motorrad stand in einer Tiefgarage in der Max-Joseph-Straße in Lückerath. Der Besitzer hatte seine Maschine am Vorabend (14.11.) gegen 18:00 Uhr noch auf dem dortigen Stellplatz gesehen.

Das seit Juli diesen Jahres zugelassene Motorrad der Marke BMW, Modell R 1300 GS, verfügt über das amtliche Kennzeichen GL-MP27. Es hat goldene Felgen und eine blau-rot-weiße Lackierung. Der Wert des Zweirades wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei schrieb das Motorrad zur Fahndung aus und bittet nun Zeugen, die nähere Informationen zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Motorrades geben können, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 08:39

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche am Wochenende

    Bergisch Gladbach (ots) - Am vergangenen Freitag (14.11.) brachen zwei Personen zwischen 19:40 Uhr und 20:00 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Ferrenbergstraße ein. Die beiden Täter hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten sie einen unteren vierstellen Bargeldbetrag. Einer der beiden ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:48

    POL-RBK: Overath - Täter scheitern bei dem Versuch, Bargeld aus der Kasse zu erlangen

    Overath (ots) - Gestern Abend (13.11.), gegen kurz vor 22:00 Uhr, haben zwei Unbekannte unter Vorhalt einer Waffe versucht, das Bargeld aus der Kasse einer Tankstelle an der Lindlarer Straße im Stadtteil Immekeppel zu erlangen. Die zwei Männer betraten nach Angaben des Kassierers den Verkaufsraum und waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Einer der beiden hatte ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:45

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Bergisch Gladbach (ots) - Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße In der Taufe meldete am gestrigen Donnerstag (13.11.) einen Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung. Laut ihren Angaben hat sie die Wohnung zuvor gegen 12:15 Uhr verlassen. Zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr nahm ein Zeuge ein lautes Gepolter war, welches er jedoch nicht eindeutig zuordnen konnte. Als die Bewohnerin im Anschluss gegen 18:45 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren