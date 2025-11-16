Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1081) Brand eines Wohnhauses - Tote Person gefunden

Hersbruck (ots)

Am Samstagabend (15.11.2025) musste die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ausrücken. Im Zuge der Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute einen toten Mann in dem Haus.

Ein Bewohner hatte gegen 21:45 Uhr Rauch aus einer Wohnung im Anwesen in der Spitalgasse wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Deren Einsatzkräfte konnten insgesamt vier Personen unverletzt aus dem Wohnhaus bringen. Im Zuge der weiteren Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute in der vom Brand betroffenen Wohnung einen toten Mann.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in der Wohnung des Verstorbenen ausgebrochen. Bei dem Toten handelt es sich offensichtlich um den Bewohner der betroffenen Wohnung. Die polizeilichen Ermittlungen zur zweifelsfreien Identifizierung des Mannes sind angelaufen. Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar.

Der am Gebäude entstandene Schaden wird vorläufig auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Bewohner der übrigen Wohnung konnten in den frühen Morgenstunden des Sonntags (16.11.2025) wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernommen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell