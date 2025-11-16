PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1081) Brand eines Wohnhauses - Tote Person gefunden

Hersbruck (ots)

Am Samstagabend (15.11.2025) musste die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ausrücken. Im Zuge der Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute einen toten Mann in dem Haus.

Ein Bewohner hatte gegen 21:45 Uhr Rauch aus einer Wohnung im Anwesen in der Spitalgasse wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Deren Einsatzkräfte konnten insgesamt vier Personen unverletzt aus dem Wohnhaus bringen. Im Zuge der weiteren Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute in der vom Brand betroffenen Wohnung einen toten Mann.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in der Wohnung des Verstorbenen ausgebrochen. Bei dem Toten handelt es sich offensichtlich um den Bewohner der betroffenen Wohnung. Die polizeilichen Ermittlungen zur zweifelsfreien Identifizierung des Mannes sind angelaufen. Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar.

Der am Gebäude entstandene Schaden wird vorläufig auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Bewohner der übrigen Wohnung konnten in den frühen Morgenstunden des Sonntags (16.11.2025) wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernommen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 12:25

    POL-MFR: (1080) Tödlicher Arbeitsunfall in Petersaurach

    Ansbach (ots) - In einem Waldstück bei Petersaurach (Lkrs. Ansbach) ereignete sich am Samstagvormittag (15.11.2025) ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 68-jähriger Mann wurde bei Waldarbeiten tödlich verletzt. Der 68-Jährige hatte gemeinsam mit seinem Sohn in einem Waldstück im Bereich des Ortsteils Großhaslach gearbeitet. Während der Arbeiten wurde der Mann vom rückwärtsfahrenden Traktor überrollt und tödlich ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 12:23

    POL-MFR: (1079) Schmuck aus Wohnhaus in Eltersdorf gestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Erlangen (ots) - Nach einem Diebstahl im Erlanger Stadtteil Eltersdorf sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Ein unbekannter Täter entwendete im Laufe des Samstags (15.11.2025) Schmuck aus einem Einfamilienhaus. Der Täter betrat das Wohnhaus in der Egidienstraße in der Zeit zwischen 09:00 und 16:00 Uhr. Es gelang ihm dabei Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 12:22

    POL-MFR: (1078) Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - Zwei unbekannte Täter überfielen in der Nacht auf Samstag (15.11.2025) eine Tankstelle im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Tat. Gegen 01:15 Uhr betraten zwei maskierte Männer die Tankstelle in der Fürther Straße und forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. In diesem Zusammenhang gab einer der beiden Täter einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren