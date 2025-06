POL-LDK: Mittelhessen: Eine Polizei-Pressestelle, ein Newsroom, eine Telefonnummer

Dillenburg (ots) - Herborn: Unfallflucht in der Littau Zwischen dem 18.06.2025, 10:00 Uhr und dem 22.06.2025, 19:15 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Pendlerparkplatz in der Littau abgestellten grauen VW an der hinteren linken Fahrzeugseite und flüchtete ohne sich um den 1.500 Euro teuren Schaden an dem T-Roc zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) ...

