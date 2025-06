Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallflucht in der Littau + Lkw mit Anhänger gesucht

Dillenburg (ots)

Herborn: Unfallflucht in der Littau

Zwischen dem 18.06.2025, 10:00 Uhr und dem 22.06.2025, 19:15 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Pendlerparkplatz in der Littau abgestellten grauen VW an der hinteren linken Fahrzeugseite und flüchtete ohne sich um den 1.500 Euro teuren Schaden an dem T-Roc zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Solms-Burgsolms: Lkw mit Anhänger gesucht

Ein Ford-Fahrer war am Mittwochmorgen (25.06.2025) gegen 07:40 Uhr auf der Lindenstaße in Richtung Ortskern unterwegs. An der Ampelanlage zur Krautgärtenstraße musste er verkehrsbedingt auf der Linksabbiegerspur warten. Währenddessen fuhr ein Lkw mit Anhänger auf der Rechtsabbiegerspur und kam dem Ford sehr nahe. Dieser wich nach links auf um eine Kollision zu verhindern. Dabei touchierte der Transit-Fahrer ein Verkehrszeichen. An seinem roten Ford entstand ein 1.000 Euro teurer Schaden. Der Lkw-Fahrer fuhr davon ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise zum Lkw oder dessen Fahrer erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell