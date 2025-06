Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Fenster aufgehebelt + Tierischer Einsatz- Skorpion auf Balkon gemeldet

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Fenster aufgehebelt

Gegen Mitternacht meldet ein aufmerksamer Zeuge letzte Nacht (25.06.2025) Personen auf einem Wellblechdach in der Hindenburgstraße. Als die Dillenburger Polizisten eintrafen, stellten sie zwar niemanden mehr auf dem Dach fest, allerdings fanden sie auf aufgehebeltes Fenster zur dortigen Arztpraxis vor. Mit einem Diensthund durchsuchten die Beamten das Objekt. Die Einbrecher waren allerdings bereits geflüchtet. Ob sie etwas stahlen, kann noch nicht gesagt werden. Der Schaden am Fenster wird mit 1.000 Euro beziffert. Zeugen, denen verdächtige Personen in der Hindenburgstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Tierischer Einsatz- Skorpion auf Balkon gemeldet

Eine aufgeregte junge Frau meldete in der vergangenen Nacht (25.06.2025) einen Skorpion. Das große schwarze Tier mit Scheren und einem gerundeten Schwanz sitze auf ihrem Balkon. Wetzlarer Polizisten rückten aus. Vor Ort entpuppte sich der vermeintliche Skorpion als Hirschkäfer. Die Ermittler machten den Käfer dingfest und entließen ihn im Anschluss in die freie Natur.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

