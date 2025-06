Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in Einfamilienhaus eingebrochen + Golf gestreift + Audi Q5 aufgebrochen

Dillenburg (ots)

Haiger- in Einfamilienhaus eingebrochen

Im Zeitraum zwischen dem 21.06.2025, 12:00 Uhr und dem 23.06.2025, 09:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Goldlackweg ein. Sie hebelten die Eingangstür zur Einliegerwohnung auf und drangen in das Haus ein. Im Haus selbst brachen sie weitere Türen auf und verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus, sowie den weiteren Räumen im Wohnhaus. Sie durchwühlten Schränke offenbar nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei beziffert den Schaden momentan mit 1.500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Wetzlar-Naunheim: Golf gestreift

In der Weingartenstraße in Höhe der Hausnummer 7 streifte ein Unbekannter einen VW. Der Unfallfahrer fuhr aus Richtung der Waldgirmeser Straße kommend in Richtung Heinestraße, als er den auf dem Gehweg stehenden Golf an der hinteren linken Fahrzeugseite touchierte. Er flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Wer hat den Unfall am Sonntag (22.06.2025) um 01:30 Uhr mitbekommen und kann Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Braunfels- Audi Q5 aufgebrochen

In der Leuner Straße brachen Unbekannte zwischen Sonntag (22.06.2025) und Montag (23.06.2025) einen schwarzen Audi auf und griffen hinein. Aus dem Inneren stahlen sie eine Geldbörse, in der sich mehrere Karten und Bargeld befanden. Der Schaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind zwischen 19:00 Uhr und 06:55 Uhr verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat beobachtet, wie sich Unbekannte an dem schwarzen Q5 Sportback zu schaffen machten? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

