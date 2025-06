Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Vandalen am Alten Wissenbacher Sportplatz + Unfall mit Promille + ein schwerverletztes Baby und 25.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall + zwei aufgebrochene Autos

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Wissenbach: Vandalen am Alten Wissenbacher Sportplatz

Vandalen wüteten im Zeitraum zwischen Freitagabend (20.06.2025), 19:00 Uhr und Samstagmorgen (21.06.2025), 09:00 Uhr am Alten Wissenbacher Sportplatz. Sie zerstörten die Holzumzäunung des selbstgebauten Biergartens der "Lederhosenfreunde" und verfeuerten das Holz. Zudem beschädigten die Unbekannten Zaunelemente der Sportplatzumfriedung, rissen eine Metallstange samt Schild aus der Betonierung und vermüllten den Bereich des Vereinsheims mit Glasscherben und Flaschen. Die Polizei beziffert den Schaden mit mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Unfall mit Promille

Freitagabend (20.06.2025) war ein 23-Jähriger mit seinem VW auf der "Hohe Straße" aus Richtung der B49 kommend in Richtung Dalheim unterwegs. An der ersten Ausfahrt des Kreisels verlor er gegen 23:25 Uhr die Kontrolle über seinen schwarzen Golf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Stabmattenzaun des Vereins der Eintracht Wetzlar. Der Unfallfahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und alarmierte die Polizei. Beamte der Wetzlarer Station nahmen den aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Unfallfahrer noch in der Nähe fest. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann brachte es auf über ein Promille. Der alkoholisierte 23-Jährige musste mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Ermittler sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache verlassen. Auf den VW-Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Sein Golf hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden wird mit 7.000 Euro beziffert.

Leun- ein schwerverletztes Baby und 25.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Auf der B 49 kam es in der vergangenen Nacht (23.06.2025) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 9-Monate altes Baby schwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert wurde. Die Insassen waren gegen 01:40 Uhr auf der B 49 aus Richtung Leun kommend in Richtung Wetzlar unterwegs als sie in Höhe der Einfahrt zu dem Parkplatz Leun mit ihrem BMW nach rechts von der Fahrbahn abkamen und das Hinweisschild zum Parkplatz, einen Leitpfosten und eine Warnbake touchierten. Im weiteren Verlauf schleuderte der schwarze X5 nach links gegen die Mittelleitplanke, die durch den Aufprall etwa einen halben Meter auf die Gegenfahrbahn verschoben wurde. Der BMW kippte im Anschluss zunächst auf die rechte Seite, überschlug sich und kam in Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes auf den Rädern zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei allen drei erwachsenen Insassen, zwei Männer und eine Frau, Alkoholgeruch. Wer den X5 gefahren hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Wetzlarer Polizei bittet deshalb um Hinweise: Wem ist der schwarze BMW X5 im Vorfeld aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Fahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Sinn- zwei aufgebrochene Autos

Zwischen 07:20 Uhr und 09:00 Uhr wurden am vergangenen Freitag (20.06.2025) zwei aufgebrochene Autos gemeldet. Auf dem Schotterparkplatz hinter dem Sportheim in der Bahnhofstraße hatten Unbekannte die Seitenscheiben eines grauen Audi A3 eingeschlagen und diesen durchwühlt. Aus dem Inneren eines schwarzen VW Touran stahlen die Diebe ein Handy und eine Geldbörse. Dieser stand im Tatzeitraum im Ballersbacher Weg auf dem Schwimmbadparkplatz. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. In diesem Zusammenhang fielen zwei schwarz gekleidete und mit einer Sturmhaube maskierte Männer auf. Beide waren mit einem Fahrrad unterwegs. Wem sind die beiden aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, die Polizei in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 zu kontaktieren.

