POL-MFR: (1080) Tödlicher Arbeitsunfall in Petersaurach
In einem Waldstück bei Petersaurach (Lkrs. Ansbach) ereignete sich am Samstagvormittag (15.11.2025) ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 68-jähriger Mann wurde bei Waldarbeiten tödlich verletzt.
Der 68-Jährige hatte gemeinsam mit seinem Sohn in einem Waldstück im Bereich des Ortsteils Großhaslach gearbeitet. Während der Arbeiten wurde der Mann vom rückwärtsfahrenden Traktor überrollt und tödlich verletzt.
Die polizeilichen Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache werden von der Kriminalpolizei Ansbach übernommen.
