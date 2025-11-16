PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1079) Schmuck aus Wohnhaus in Eltersdorf gestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Erlangen (ots)

Nach einem Diebstahl im Erlanger Stadtteil Eltersdorf sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Ein unbekannter Täter entwendete im Laufe des Samstags (15.11.2025) Schmuck aus einem Einfamilienhaus.

Der Täter betrat das Wohnhaus in der Egidienstraße in der Zeit zwischen 09:00 und 16:00 Uhr. Es gelang ihm dabei Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden.

Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, die am Samstag in der Egidienstraße aufgefallen sind, nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

