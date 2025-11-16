PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MFR: (1077) Psychisch auffälliger Mann verletzte vier Polizeibeamte

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (14.11.2025) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen psychisch auffälligen Mann in der Nürnberger Innenstadt fest. Der 29-Jährige musste von mehreren Beamten überwältigt werden und verletzte insgesamt vier Polizeibeamte.

Der 29-jährige Deutsche war gegen 19:30 Uhr in der Fußgängerzone am Ludwigsplatz auffällig geworden. Hierbei hatte er unter anderem seine Jacke sowie seine Geldbörse in einen dort befindlichen Bratwurststand geworfen. Als eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den Mann ansprach, verhielt sich dieser sofort aggressiv und schlug nach einem der Beamten. Die Streife wollte den psychisch auffälligen 29-Jährigen daraufhin in Gewahrsam nehmen. Allerdings setzte sich dieser mit derartiger Vehemenz zur Wehr, dass mehrere Beamte notwendig wurden, um ihn zu überwältigen und ihm Handfesseln anzulegen. Einer 30-jährigen Polizeibeamtin biss der Mann während der Festnahme in den Finger. Die drei Kollegen der Beamtin erlitten durch die Gegenwehr des 29-Jährigen ebenfalls diverse leichtere Verletzungen.

Auch in den Diensträumen der Polizeiinspektion beruhigte sich der Tatverdächtige nicht mehr. Recherchen ergaben, dass der 29-jährige bereits in der Nacht auf Freitag (14.11.2025) bei einer Personenkontrolle mehrere Polizeibeamte leicht verletzt hatte. In der Folge hatten die Polizisten bei dem Mann eine synthetische Droge gefunden. Auch im Zusammenhang mit der neuerlichen Festnahme des 29-Jährigen ergaben sich für die Beamten Verdachtsmomente für einen aktuellen Drogenkonsum, weshalb sie eine Blutentnahme bei dem Festgenommenen durchführen ließen. Da sich dieser auch im Anschluss weiterhin akut psychisch auffällig und aggressiv verhielt, wurde er in eine Fachklinik untergebracht. Darüber hinaus wird gegen den 29-Jährigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

