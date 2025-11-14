Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1075) Aggressiver Mann schlug Nürnberger Busfahrer - Unterbringung in Fachklinik

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagmittag (13.11.2025) griff ein 46-Jähriger den Fahrer eines Linienbusses an und verletzte ihn. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Täter fest.

Der 46-jährige Deutsche stieg gegen 13:40 Uhr in einen Linienbus in der Kornburger Hauptstraße. Er sprach den Fahrer an und schlug ihm anschließend unvermittelt mit dem Kopf und den Fäusten ins Gesicht. Der Busfahrer erlitt hierdurch Verletzungen und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den 46-Jährigen vor Ort vorläufig fest. Da er sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in die Obhut einer Fachklinik übergeben. Er muss sich nun wegen des Verdachts einer Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

