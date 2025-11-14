PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1075) Aggressiver Mann schlug Nürnberger Busfahrer - Unterbringung in Fachklinik

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagmittag (13.11.2025) griff ein 46-Jähriger den Fahrer eines Linienbusses an und verletzte ihn. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Täter fest.

Der 46-jährige Deutsche stieg gegen 13:40 Uhr in einen Linienbus in der Kornburger Hauptstraße. Er sprach den Fahrer an und schlug ihm anschließend unvermittelt mit dem Kopf und den Fäusten ins Gesicht. Der Busfahrer erlitt hierdurch Verletzungen und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den 46-Jährigen vor Ort vorläufig fest. Da er sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in die Obhut einer Fachklinik übergeben. Er muss sich nun wegen des Verdachts einer Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:44

    POL-MFR: (1074) Einbruch in eine Pflegeeinrichtung - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Bislang unbekannte Personen brachen in der Nacht zum Donnerstag (13.11.2025) gewaltsam in eine Pflegeeinrichtung im Nürnberger Stadtteil Maxfeld ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen 21:00 Uhr am Mittwoch (12.11.2025) und 06:00 Uhr am Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Einrichtung am Stadtpark ein. Im ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:32

    POL-MFR: (1073) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 15.11.2025 - Verkehrslagemeldung

    Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (15.11.2025) findet in der Nürnberger Innenstadt eine politische Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Im Rahmen der Versammlung ist ein Aufzug geplant, der in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr auf folgender Wegstrecke ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:22

    POL-MFR: (1072) BAYERN. 360° SICHERHEIT. BAHNHOF. - Maßnahmen im Celtispark zeigen Wirkung

    Nürnberg (ots) - Im Juli dieses Jahres erweiterte das Polizeipräsidium Mittelfranken die mobile Videoüberwachung südlich des Hauptbahnhofs auf den angrenzenden Celtispark. Nach Einschätzung der Beamtinnen und Beamten zeigte die Maßnahme schnell eine positive Wirkung. Jetzt belegt eine erste Auswertung einen Rückgang der Fallzahlen um rund zwei Drittel. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren