Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1073) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 15.11.2025 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (15.11.2025) findet in der Nürnberger Innenstadt eine politische Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Im Rahmen der Versammlung ist ein Aufzug geplant, der in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr auf folgender Wegstrecke durchgeführt werden soll:

Willy-Brandt-Platz - Käte-Strobel-Straße - Bahnhofstraße - Frauentorgraben - Färberstraße - Josephsplatz - Kaiserstraße - Königstraße - Findelgasse - Peter-Vischer-Straße - Lorenzer Straße - Marienstraße - Willy-Brandt-Platz

Der Demonstrationszug wird teilweise Verkehrssperren erforderlich machen. Insbesondere für den Fahrzeugverkehr kann es zu entsprechenden Behinderungen kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich der Aufzugsstrecke in den Abendstunden nach Möglichkeit zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Konrad / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell