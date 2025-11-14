Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1073) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 15.11.2025 - Verkehrslagemeldung
Nürnberg (ots)
Am Samstagabend (15.11.2025) findet in der Nürnberger Innenstadt eine politische Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.
Im Rahmen der Versammlung ist ein Aufzug geplant, der in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr auf folgender Wegstrecke durchgeführt werden soll:
Willy-Brandt-Platz - Käte-Strobel-Straße - Bahnhofstraße - Frauentorgraben - Färberstraße - Josephsplatz - Kaiserstraße - Königstraße - Findelgasse - Peter-Vischer-Straße - Lorenzer Straße - Marienstraße - Willy-Brandt-Platz
Der Demonstrationszug wird teilweise Verkehrssperren erforderlich machen. Insbesondere für den Fahrzeugverkehr kann es zu entsprechenden Behinderungen kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich der Aufzugsstrecke in den Abendstunden nach Möglichkeit zu umfahren.
Erstellt durch: Michael Konrad / bl
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell