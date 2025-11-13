PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1070) Raddemo von Fürth nach Nürnberg - Verkehrshinweise

Fürth / Nürnberg (ots)

Am morgigen Freitagnachmittag (14.11.2025) findet eine sich fortbewgende Versammlung vom Stadtgebiet Fürth nach Nürnberg statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.

Die Raddemo findet von etwa 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf folgender Wegstrecke statt:

Fürth Marktplatz - Gustavstraße - Königsplatz - Königstraße - Gustav-Schickedanz-Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße - Gabelsberger Straße - Gebhardstraße - Hornschuchpromenande - Nürnberger Straße - Fürther Straße - Südliche Fürther Str. - Plärrer - Frauentorgraben - Färberstr. - Dr.-Kurt-Schumacher-Str. - Kornmarkt

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es im genannten Zeitraum im Bereich der Strecke zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr kommen.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Das könnte Sie auch interessieren