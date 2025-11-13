Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1070) Raddemo von Fürth nach Nürnberg - Verkehrshinweise
Fürth / Nürnberg (ots)
Am morgigen Freitagnachmittag (14.11.2025) findet eine sich fortbewgende Versammlung vom Stadtgebiet Fürth nach Nürnberg statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.
Die Raddemo findet von etwa 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf folgender Wegstrecke statt:
Fürth Marktplatz - Gustavstraße - Königsplatz - Königstraße - Gustav-Schickedanz-Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße - Gabelsberger Straße - Gebhardstraße - Hornschuchpromenande - Nürnberger Straße - Fürther Straße - Südliche Fürther Str. - Plärrer - Frauentorgraben - Färberstr. - Dr.-Kurt-Schumacher-Str. - Kornmarkt
Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es im genannten Zeitraum im Bereich der Strecke zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr kommen.
Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.
Erstellt durch: Marc Siegl
