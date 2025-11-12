PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1068) Renitenter Ladendieb im Nürnberger Osten festgenommen

Nürnberg (ots)

Ein Angestellter eines Nürnberger Supermarktes erwischte am Dienstagabend (11.11.2025) einen mutmaßlichen Ladendieb, der an diesem Tag bereits zum zweiten Mal dort klaute. Als der 41-Jährige aufgehalten werden sollte, schubste er den Angestellten zur Seite.

Der 41-Jährige konnte gegen 17:45 Uhr in einem Supermarkt in der Ostendstraße dabei beobachtet werden, wie er Waren im Gesamtwert von fast Zweihundert Euro in seine Tasche steckte. Dem Angestellten fiel der Mann auf, da er an diesem Tag bereits das zweite Mal gestohlen hatte. Beim ersten Mal konnte der Dieb noch flüchten. Als der Angestellte den 41-jährigen Deutschen bei der zweiten Tat ansprechen und am Verlassen des Geschäftes hindern wollte, wurde er von ihm zur Seite geschubst. Der Täter schmiss seine Tasche mit dem Diebesgut weg. Letztlich konnte er dennoch festgehalten werden.

Die Polizei nahm den 41-Jährigen fest. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte zudem Haftantrag gegen den Mann. Er wird dem Ermittlungsrichter zur Entscheidung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

