Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1065) Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Nürnberg und Schwabach - mehrere Bandenmitglieder ermittelt

Nürnberg (ots)

Seit Juni 2024 stellte das Polizeipräsidium Mittelfranken eine Häufung von Einbrüchen in Betriebe der Metallverarbeitung fest. Der Entwendungsschaden lag bei den jeweiligen Einbrüchen im mittleren fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Bereich. Das zuständige Bandenkommissariat 47 des Kriminalfachdezernats 4 in Nürnberg identifizierte in enger Zusammenarbeit mit dem Kommissariat 2 der Kriminalpolizei Schwabach und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mehrere Bandenmitglieder.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken stellte seit Juni 2024 eine Häufung von Buntmetalldiebstählen, insbesondere von Kupfer, fest. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Betrieben und entwendeten zum Abtransport des Buntmetalls teilweise im Umfeld der Tatorte abgestellte Kraftfahrzeuge. Der so entstandene Entwendungs- und Sachschaden belief sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Das für Bandenkriminalität zuständige Fachkommissariat 47 des Kriminalfachdezernats 4 in Nürnberg übernahm zusammen mit dem Kommissariat 2 der Kriminalpolizei Schwabach ab August 2024 die weiteren Ermittlungen. Durch intensive kriminaltaktische Maßnahmen und die akribische Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth konnte der Tatverdacht gegen eine mindestens fünfköpfige Bande erhärtet werden. Die Tatbeute transportierten die Tatverdächtigen unter anderem direkt zu einem Schrottplatz in Rheinland-Pfalz.

Durch operative Maßnahmen sowie die Auswertung von Beweismitteln gelang es dem Bandenkommissariat 47 des Kriminalfachdezernats 4 in Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Kommissariat 2 der Kriminalpolizei Schwabach, insgesamt vier Bandenmitglieder zu identifizieren. Es handelt sich hierbei um vier Rumänen im Alter zwischen 20 und 32 Jahren. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erwirkte beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen. Er konnte Anfang März 2025 in Nordrhein-Westfalen durch eine Polizeistreife festgenommen werden und befand sich seitdem in Untersuchungshaft.

Im Oktober 2025 wurde er in fünf Fällen, unter anderem mit Tatorten in Schwabach, Roth und in Baden-Württemberg, für schuldig gesprochen und zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von über fünf Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 475.000 Euro, der Sachschaden auf über 210.000 Euro. Im Zuge der Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei gelang es Diebesgut im Wert von über 117.000 Euro sicherzustellen und an die jeweiligen Geschädigten wieder auszuhändigen.

Die Ermittlungen gegen die übrigen Bandenmitglieder dauern weiterhin an.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell