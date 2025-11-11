Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1062) Mann mit Schussverletzung im Gesicht - Zweiter Tatverdächtiger festgenommen

Erlangen (ots)

Wie mit Meldung 1054 berichtet, ist am Sonntagabend (09.11.2025) im Erlanger Stadtteil Bruck ein 43-jähriger Mann angeschossen worden. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts ist es der Kriminalpolizei Erlangen zwischenzeitlich gelungen, einen zweiten Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen.

Ein 43-jähriger Mann hatte am Sonntagabend (09.11.2025) über den Polizeinotruf mitgeteilt, dass er angeschossen worden sei. Zu dem Schuss war es nach Angaben des Mannes gekommen, als er sich mit einem Bekannten und dessen Begleiter in einem Waldstück nordöstlich vom Eggenreuther Weg getroffen hatte. Mit einer Schussverletzung im Gesicht musste der 43-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er in den Nachtstunden operiert wurde. Der Verletzte befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für ihn derweil nicht mehr.

Der Erlanger Polizei war es bereits am gleichen Abend gelungen, anhand der Angaben des Verletzten einen Tatverdächtigen festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 22-jährigen Deutschen. Im Rahmen der Vorführung erließ das Amtsgericht Erlangen am Montag (10.11.2025) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Festgenommenen.

Zwischenzeitlich gelang es den Ermittlern der Kriminalpolizei Erlangen, einen weiteren Tatverdächtigen zu identifizieren. Es handelt sich um einen 43-jährigen Deutschen, den Spezialkräfte der mittelfränkischen Polizei in der Nacht auf Dienstag (11.11.2025) in seiner Wohnung in Nürnberg festnahmen.

Die Tatwaffe konnte bislang nicht gefunden werden. Darüber hinaus sind die Hintergründe und das Motiv der Tat weiter unklar. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft werden weitergeführt.

Erstellt durch: Michael Konrad / bl

