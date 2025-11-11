PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MFR: (1059) Kupferdiebe entwendeten dutzende Kilometer Kabel - Zeugen gesucht

Heilsbronn (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag (09.11.2025) auf Montag (10.11.2025) über 80 Kilometer Kupferkabel von einer Freiflächenphotovoltaikanlage im Heilsbronner Gemeindeteil Trachenhöfstätt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr Zugang zu dem umzäunten Areal und fuhren mit einem Fahrzeug ein. Aus der Photovoltaikanlage entwendeten sie über 80 Kilometer Kupferkabel, verluden diese auf das Fahrzeug und fuhren davon. Der Entwendungsschaden beträgt mehr als 70 Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen insbesondere ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

