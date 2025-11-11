Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1059) Kupferdiebe entwendeten dutzende Kilometer Kabel - Zeugen gesucht

Heilsbronn (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag (09.11.2025) auf Montag (10.11.2025) über 80 Kilometer Kupferkabel von einer Freiflächenphotovoltaikanlage im Heilsbronner Gemeindeteil Trachenhöfstätt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr Zugang zu dem umzäunten Areal und fuhren mit einem Fahrzeug ein. Aus der Photovoltaikanlage entwendeten sie über 80 Kilometer Kupferkabel, verluden diese auf das Fahrzeug und fuhren davon. Der Entwendungsschaden beträgt mehr als 70 Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen insbesondere ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

