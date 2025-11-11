Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1060) Zeugenaufruf nach Einbruch in Bildungszentrum

Lauf a.d.Pegnitz (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (07.11.2025) und Montagmittag (10.11.2025) brachen bislang Unbekannte in ein Bildungswerk in Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 12:40 Uhr am Montag gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Simonshofer Straße. Im Innenraum durchwühlten sie Büros und Schränke und entwendeten schließlich mit brachialer Gewalt einen Tresor mit Bargeld. Zudem verursachten sie Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen im Bereich um das Bildungszentrum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

