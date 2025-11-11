PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1060) Zeugenaufruf nach Einbruch in Bildungszentrum

Lauf a.d.Pegnitz (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (07.11.2025) und Montagmittag (10.11.2025) brachen bislang Unbekannte in ein Bildungswerk in Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 12:40 Uhr am Montag gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Simonshofer Straße. Im Innenraum durchwühlten sie Büros und Schränke und entwendeten schließlich mit brachialer Gewalt einen Tresor mit Bargeld. Zudem verursachten sie Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen im Bereich um das Bildungszentrum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 09:52

    POL-MFR: (1059) Kupferdiebe entwendeten dutzende Kilometer Kabel - Zeugen gesucht

    Heilsbronn (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag (09.11.2025) auf Montag (10.11.2025) über 80 Kilometer Kupferkabel von einer Freiflächenphotovoltaikanlage im Heilsbronner Gemeindeteil Trachenhöfstätt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr Zugang zu dem umzäunten ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 22:01

    POL-MFR: (1058) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 10.11.2025

    Nürnberg (ots) - Am Montagabend (10.11.2025) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Um das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern, waren zahlreiche Polizeibeamte im Einsatz. Im Bereich des Hallplatzes sammelten sich gegen 18:30 Uhr rund 70 ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:46

    POL-MFR: (1057) Versuchtes Tötungsdelikt in der Nürnberger Südstadt - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - Am späten Samstagnachmittag (08.11.2025) kam es im Nürnberger Süden zu einem Streit, in dessen Verlauf ein Unbekannter versuchte, einen 31-Jährigen mit einem Messer zu verletzen. Durch das Eingreifen weiterer Personen konnte dies verhindert werden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Gegen 17:00 Uhr gerieten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren