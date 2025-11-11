Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1061) Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Mehrere Anwohner leicht verletzt

Nürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (10.11.2025) kam es zu einem Brand von zwei Kellerabteilen im Nürnberger Westen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Haus für die Zeit der Löscharbeiten evakuiert werden.

Gegen 16:30 Uhr wurde ein Anwesen in der Hasstraße wegen einer starken Rauchentwicklung von der Berufsfeuerwehr Nürnberg geräumt. Zeitgleich erfolgten die Löschmaßnahmen, sodass der Brand im Keller des Hauses rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Zwei Kellerabteile wurden durch das Feuer stark beschädigt. Drei Anwohner klagten über Atembeschwerden und wurden medizinisch versorgt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei nahm inzwischen die Ermittlungen zur Feststellung der noch unklaren Brandursache auf. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

