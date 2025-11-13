Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1069) Mann mit Schussverletzung im Gesicht - Zweiter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Erlangen (ots)

Wie mit Meldung 1054 berichtet, ist am Sonntagabend (09.11.2025) im Erlanger Stadtteil Bruck ein Mann angeschossen worden. Nachdem sich bereits ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft befindet, erfolgte zwischenzeitlich die Vorführung eines zweiten Tatverdächtigen.

Die Vorführung des 43-jährigen Deutschen fand am Mittwochnachmittag (12.11.2025) statt. Das Amtsgericht Erlangen folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ gegen den Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes.

Indes sind die Hintergründe der Tat sowie der Verbleib der Tatwaffe weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Presseauskünfte zum weiteren Fortgang der Verfahrens erteilt ab sofort die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unter der Rufnummer 0911 321-2780.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell