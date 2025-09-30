Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau: Zigarettenautomat an der Saalstraße erneut von Unbekannten angegangen - Wer kann zur Aufklärung beitragen?

Bedburg-Hau (ots)

Am Montagabend (29. September 2025) in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Saalstraße auf und entwendeten sämtliche im Automaten befindliche Zigarettenpackungen.

Bereits am Dienstag (23.September 2025) wurde ein unbekannter Täter von Zeugen dabei beobachtet, wie er sich an dem Automaten zu schaffen machte, den Tatort dann aber ohne Beute verließ.

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Aufklärung der Tat um Mithilfe. Hat jemand den Täter beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 entgegen. (se)

