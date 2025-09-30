Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar: Kupferdach des Heiligenhäuschens an der St. Hubertus-Kirche entwendet - Wer hat die Täter gesehen?

Kalkar (ots)

Unbekannte Täter lösten in der Zeit von Montag (22. September 2025), 15:00 Uhr, bis Donnerstag (25. September 2025), 15:00 Uhr, den kupfernen Dachschutz vom Heiligenhäuschen am "Van-Remmen-Weg" ab und entwendeten diesen.

Wer im Zusammenhang mit diesem Diebstahl Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02821 5040, Kripo Kleve, zu melden. (se)

