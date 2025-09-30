POL-KLE: Geldern: Waschmittel und Eistee bei Garagenaufbruch entwendet
Geldern (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27. - 28. September) hebelten Unbekannte die Garage eines Wohnhauses am Mühlenweg auf. Gegen 07:00 Uhr am Sonntagmorgen bemerkte die Anwohnerin den Schaden an ihrem Garagentor. Nach dem Beutezug fehlten mehrere Packungen Eistee und ein Paket Waschmittel.
Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Geldern unter der Telefonnummer 02831 entgegen. (se)
