Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1071) Rassistische Beleidigungen in der Erlanger Universitätsbibliothek - Zeugenaufruf
Erlangen (ots)
Bereits am 25.10.2025 kam es in Erlangen zu rechtsradikalen Schmierereien und rassistischen Beleidigungen durch zwei unbekannte Täter.
An dem Samstagabend zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr besuchten zwei Männer, im Rahmen einer Veranstaltung ("Lange Nacht der Wissenschaft"), den Ausstellungsraum der Erlanger Universitätsbibliothek in der Schuhstraße. Hier beschmierten sie das Besucherbuch mit rechtsradikalen Zeichen, beleidigten andere Besucher mit rassistischen Äußerungen und zeigten den Hitlergruß.
Die Kriminalpolizei Erlangen führt die weiteren Ermittlungen, um die unbekannten Täter zu identifizieren. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder dieses eventuell mit dem Handy gefilmt haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.
Erstellt durch: Kai Schmidt
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell