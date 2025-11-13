PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1071) Rassistische Beleidigungen in der Erlanger Universitätsbibliothek - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Bereits am 25.10.2025 kam es in Erlangen zu rechtsradikalen Schmierereien und rassistischen Beleidigungen durch zwei unbekannte Täter.

An dem Samstagabend zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr besuchten zwei Männer, im Rahmen einer Veranstaltung ("Lange Nacht der Wissenschaft"), den Ausstellungsraum der Erlanger Universitätsbibliothek in der Schuhstraße. Hier beschmierten sie das Besucherbuch mit rechtsradikalen Zeichen, beleidigten andere Besucher mit rassistischen Äußerungen und zeigten den Hitlergruß.

Die Kriminalpolizei Erlangen führt die weiteren Ermittlungen, um die unbekannten Täter zu identifizieren. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder dieses eventuell mit dem Handy gefilmt haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

